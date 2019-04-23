Медицина

17:38 23.04.2019

В Мелитополе 15 детей и взрослый заболели ротавирусной инфекцией после посещения детского развлекательного центра

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В Мелитополе 15 детей и взрослый заболели ротавирусной инфекцией после посещения детского развлекательного центра

В Мелитополе Запорожской области произошла вспышка острой кишечной инфекции, вследствие которой пострадали пятнадцать детей, а также один взрослый, которые ранее посещали детский развлекательный центр.

Как сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 22 апреля в Мелитополе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции у посетителей детского развлекательного центра "Flay kids" ТЦ "Амстор". Пятнадцать из шестнадцати пострадавших – дети в возрасте от 1 года до 13 лет, которые посещали развлекательный центр в период со 2 апреля и по 15 апреля.

В помещениях детского центра несколько раз проводилась дезинфекция. Все сотрудники заведения обследованы на кишечную группу инфекций и на ротавирус, и ни у кого из них не было положительного результата.

По результатам анализов, у всех заболевших подтвержден диагноз "ротавирусная инфекция".

Теги: #инфекция #мелитополь
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