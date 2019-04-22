Медицина

18:56 22.04.2019

Закупленные за счет госбюджета вакцины поступят в частные клиники в начале лета – Минздрав

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Закупленные за счет госбюджета вакцины поступят в частные клиники в начале лета – Минздрав

Закупленные за средства государственного бюджета вакцины для пациентов, которые заключили декларации с врачами первичного звена в принимающих участие в медреформе частных клиниках, поступят в эти медучреждения в начале лета, сообщило министерство здравоохранения в понедельник

"В начале лета частные медучреждения и врачи - физлица-предприниматели, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), получат вакцины по национальному календарю прививок, закупленные за средства госбюджета", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, "отдельные вакцины также станут доступны в частных роддомах".

В Минздраве отмечают, что закупленные за счет госбюджета вакцины в частных медучреждениях и родильных домах будут бесплатными для всех пациентов.

"Распределение закупленных государством вакцин будет происходить по принципу "за ребенком", а не "по медучреждению", как это было до сих пор", - подчеркивают в ведомстве.

Чтобы бесплатно вакцинироваться по национальному календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

В частных роддомах и неонатологичних центрах для новорожденных также будут доступны вакцины БЦЖ и вакцины для профилактики гепатита В.

При этом для получения этих вакцин в частных родильных домах декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Кабмин внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обеспечив пациентам возможность безоплатно вакцинироваться в соответствии с календарем прививок в частных учреждениях здравоохранения первичного звена, а также у врачей, работающих в качестве физлиц-предпринимателей. Таким образом, это решение создает механизм распределения и перераспределения "государственных" вакцин среди медучреждений всех форм собственности. Кроме того, в соответствии с календарем прививок, иммунобиологическими препаратами, закупленными за бюджетные средства, будут также обеспечены родильные дома вне зависимости от формы собственности.

В конце марта 2019 МЗ устранил еще один барьер для семейных врачей, терапевтов, педиатров, которые имеют собственную практику. Врачи первичного звена, которые оказывают медицинскую помощь как физические лица предприниматели, могут проводить вакцинацию. Так же изменились требования к местам проведения прививок: они соответствуют современным нормам и не содержат лишних ограничений.

С апреля 2019 частные клиники и врачи-ФЛП, имеют контракт с НСЗУ, получили доступ к программе "Доступные лекарства" благодаря внедрению электронного рецепта и перехода программы реимбурсации в НСЗУ.

Теги: #бюджет #медицина #минздрав
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