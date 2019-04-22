Медицина

17:52 22.04.2019

Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

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Корью в Украине с начала года заболело более 41,6 тыс. человек – ЦОЗ

 В Украине с начала 2019 года корью заболели 41,64 тыс. человек, в том числе 22,369 тыс. детей, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, за период с 12 по 18 апреля 2019 года корью заболело 2,141 тыс. человек, в том числе 1,035 тыс. детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (290 больных, из них 74 ребенка), Тернопольской (219/162), Киевской (187/71), Львовской (161/120) областях и в Киеве (170/82).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Вскоре в Хмельницкой области начнется кампания по повышению уровня вакцинации среди детей.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 18 апреля 2019 года в Украине было более 1,002 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #заболеваемость #украина
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