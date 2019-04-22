Медреформа должна быть продолжена, некоторые эксперты советуют пересмотреть отдельные ее положения

Реформирование системы здравоохранения после смены президента Украины должно быть продолжено, но некоторые опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты советуют пересмотреть отдельные положения медреформы.

В частности, в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) считают, что во время каденции Владимира Зеленского должны быть продолжены все начатые в рамках медреформы изменения.

"Безусловно, нужно продолжать начатую медреформу. АПАУ выступает за то, чтобы все начатые процессы в рамках медреформы продолжила новая власть. Надеемся, что так и будет", - отметили а ассоциации.

Вместе с тем, глава правления общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов считает, что новому президенту и его команде нужно пересмотреть медреформу и совместно с представителями профессионального сообщества разработать госпрограмму развития системы здравоохранения, которая была бы "пациентоориентированной".

"При этом необходимо прописать жесткую модель контроля ее воплощения и зону ответственности каждого гражданина (чиновника) за успешностью ее воплощения или наоборот", - сказал он.

О.Климов также считает, что "фундаментом существования национальной системы здравоохранения является утвержденная правительством национальная политика обеспечения лекарственными средствами".

"Основой инвестиционной привлекательности модели системы здравоохранения в успешных и экономически развитых странах является именно наличие национальной политики относительно обеспечения лекарственными средствами. Реформа системы здравоохранения должна предусматривать всю цепь отрасли, учитывать роль собственного производителя лекарственных средств, создавать мотивационные факторы в отрасли, а не воплощать реформы за счет грантов, не создавать "закрытый клуб экспертов", имеющих доступ к формированию правил в интересах узкого круга заинтересованных лиц", - сказал он.

В свою очередь глава правления общественной организации "Ассоциация частных медучреждений Украины" Дмитрий Левченко отметил, что не существует "магического способа сделать украинскую систему здравоохранения современной, качественной и достаточной не проведя реформ".

"Другого пути не существует. Все цивилизованные страны прошли его тем или иным способом. Президент не только должен продолжить курс этой реформы но и усилить его!", считает эксперт.

По его мнению, "команда, которая сейчас работает в Минздраве и НСЗУ способна реализовать эту стратегически важную для Украины реформу".

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Затем 5 декабря 2017 приняла во втором чтении внесенный президентом Украины законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (законопроект №7117). По информации Министерства здравоохранения, принятый закон обеспечит выделение около 5 млрд грн на усиление медицинской инфраструктуры в сельской местности в течение двух лет. Закон предусматривает обеспечение в сельской местности медиков служебным жильем и транспортом, создание возможностей для получения образования и повышения квалификации и определяет приоритетом развитие телекоммуникационной инфраструктуры для функционирования электронной системы здравоохранения и внедрения телемедицины, ранее анонсированной президентом.

В декабре 2018 года Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию реализации государственной политики по обеспечению населения лекарственными средствами на период до 2025 года. Реализация стратегии предусмотрена на протяжении 2018-2025 гг., что соответствует международной практике.

Стратегия предусматривает обеспечение качественного и рационального отбора лекарственных средств в Национальный перечень основных лекарственных средств и пакета медицинских гарантий; развитие программы "Доступные лекарства"; усовершенствование системы госрегулирования цен на лекарственные средства; начало работы агентства по оценке медицинских технологий; усиление конкуренции на рынке между производителями, дистрибьюторами и аптеками; усовершенствование системы снабжения препаратами; улучшение уровня доступа населения к инновациям в сфере здравоохранения; урегулирование вопроса патентов на производство лекарственных средств; начало работы централизованного закупочного агентства; оптимизация процесса публичных закупок лекарственных средств, их распределения и поставки с учетом фактических потребностей, а также усовершенствование расчета потребностей медучреждений в лекарствах через систему постоянного мониторинга.

Документ вводит комплексный подход к улучшению доступа украинцев к качественным, эффективным и безопасным лекарствам на следующие шесть лет, будет стимулировать инновационные разработки и исследования в области фармацевтики и обеспечит рациональный отбор препаратов в Национальный перечень основных лекарственных средств и пакета медицинских гарантий.