Зеленский поддержит курс на продолжение медреформы – Комаровский

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский поддержит курс на продолжение начатой реформы системы здравоохранения, считает его советник Евгений Комаровский.

"Стратегия реформ – признание, что нет никакой особой национальной медицины, что есть медицина научная, доказательная, есть протоколы лечения, есть современная система постоянного повышения квалификации, есть лекарства с доказанной эффективностью, есть электронный паспорт пациента, есть, в конце концов, вакцинация как самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней – это то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Я не просто поддерживаю – я сторонник реализуемого сегодня стратегического курса на реформу здравоохранения", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" в воскресенье вечером, комментируя свой взгляд на стратегию развития системы здравоохранения, который он намерен донести до лидера президентской гонки.

Е.Комаровский отметил, "стратегическому курсу на реформу здравоохранения нет альтернативы".

"Я вижу реальные риски этому курсу и это фактически главное, что заставило меня положительно отреагировать на просьбу В.Зеленского стать его советником", - сказал он.

Е.Комаровский прокомментировал появившееся в социальных сетях накануне выборов обращение к В.Зеленскому ряда общественных организаций, по поводу медицинской реформы, в котором эти организации обратились к кандидату с рядом вопросов.

Он отметил, что если В.Зеленский воспользуется советами Е.Комаровского, то он поддержит принципы трансформации системы финансирования здравоохранения, которая сейчас происходит и поможет "ускорить реформу здравоохранения в больницах", а также "сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить реализацию нормы закона о финансировании системы здравоохранения на уровне 5% ВВП".

Вместе с тем Е.Комаровский считает, что, став президентом, В.Зеленский в целом поддержит "команду реформаторов, которая сейчас внедряет медицинскую реформу", "но отношение к команде в целом и отдельным ее членам может меняться в зависимости от результатов деятельности".

В то же время, по его мнению, В.Зеленский может занять позицию, что "команда реформаторов не имеет никакого отношения к компетенции президента, команду определяет министр, министра определяют парламентские выборы".

Со своей стороны Е.Комаровский отметил, что видит немало реальных положительных изменений в системе здравоохранения, но имеет "множество замечаний по тактике реформ".

"Все знают, что дипломатия – это ахиллесова пята как и.о. министра, так и всех ее заместителей. Как следствие – Минздрав не имеет реальной поддержки в парламенте (и не только в парламенте) и многие топ-политики (включая кандидатов в президенты) критикуют реформу, при этом подавляющее большинство тезисов совершенно необоснованны, поскольку решение проблем упирается, зачастую, не в "хотелки" Минздрава, а в наличие средств", - сказал он.

"Коррупция как явление, как главный тормоз реформы не может быть побеждена без прямой поддержки Минздрава со стороны президента и силовых структур. Нам надо работать над ошибками, избавляться от саботажников, учиться договариваться, понимать и принимать, что критика отдельных действий/решений – это стремление сделать их более эффективными, а не попытка снять корону с голов топ-реформаторов", - сказал он.

При этом советник В.Зеленского подчеркнул необходимость на этапе парламентских выборов "объединить медицинское сообщество вокруг политических сил, которые реальной программой подтвердят готовность сохранить стратегический курс реформ и активизировать сами реформы".