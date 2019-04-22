Медицина

10:03 22.04.2019

Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

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Более 8 млн украинцев воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства" – Гройсман

 Правительственной программой "Доступные лекарства" воспользовались более 8 млн человек, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В целом уже более 8 млн украинцев воспользовались "Доступными лекарствами". Сейчас в реестре 258 препаратов, больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой", - написал В.Гройсман на своей официальной странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

По словам премьер-министра Украины, благодаря этой программе лечение стало более системным, а пациенты могут не прерывать курс приема препаратов из-за нехватки денег.

"Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что правительственная программа "Доступные лекарства" упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты", – подытожил В.Гройсман.

Теги: #лекарства #реимбурсация #гройсман #кабмин
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