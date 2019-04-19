Медицина

16:54 19.04.2019

Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

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Кабмин утвердил порядок ведения е-реестра больничных

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации ведения электронного реестра листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Согласно сообщению, порядок разработан специалистами ФССУ, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья, Пенсионного фонда Украины.

Реестр формируется как система накопления, хранения и использования электронных данных на базе централизованных информационных технологий реестра застрахованных лиц.

Согласно порядку, больничный регистрируется исключительно на основании созданного в электронной форме медицинского вывода, удостоверяющего временную нетрудоспособность.

Заместитель начальника управления страховых выплат и материального обеспечения исполнительной дирекции ФССУ Анна Харченко отметила, что реестр будет иметь разные уровни доступа к данным.

"Реестр будет иметь различные уровни доступа, которые ограничивают сведения, доступные для пользователя. В частности, через электронные кабинеты на портале услуг в реестр будут иметь доступ работодатели и сами работники, застрахованные лица. Однако информация из реестра, содержащего сведения о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, период и причину нетрудоспособности предоставляется только тому лицу, которого они касаются, а также его работодателю, но исключительно за период, когда лицо находилось с ним в трудовых отношениях. При этом причина нетрудоспособности - это не конкретный диагноз, а, например, уход за ребенком, не связанная с производством болезнь и т.д.", - процитировала пресс-служба А.Харченко.

Как сообщалось, до сентября 2019 года Министерство здравоохранения, Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Национальная служба здоровья Украины будут налаживать информационное взаимодействия своих е-систем для оформления больничного в электронном виде. Запустить реестр планируют до конца года.

Создание реестра позволит упростить оформление больничного и ускорить начисления по нему.

Теги: #больничные #фссу #украина #медреформа #кабмин #е_реестр
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