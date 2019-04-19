Медицина

16:24 19.04.2019

Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

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Crown Agents поставил 15 тыс. доз закупленных за счет госбюджета вакцин от бешенства

Британское закупочное агентстсво Crown Agents поставило в Украину первую партию (15 тыс. доз) вакцины от бешенства производства Франции, закупленных за счет госбюджета 2018 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Crown Agents, в целом агентство закупило за счет госбюджета 93,081 доз вакцин, первая партия уже прибыла на госпредпритие "Укрвакцина".

В целом на закупки вакцин против бешенства (антирабической вакцины) государство выделило $1,252 млн. Заказанный объем закупки полностью покрывает потребность в этой вакцине.

"Crown Agents выполнили задачи в полном объеме, проведя тендер и разработав график поставок в соответствии с потребностями Минздрава. Отобранные Crown Agents поставщики жестко контролируют соблюдение всех необходимых условий и обеспечивают поставки вакцин с максимально возможным сроком годности", - отмечает закупщик.

Бешенство - острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Прививка от бешенства применяют для первичной иммунизации для противодействия вирусу, который передается через укус, ослюнения кожи или слизистых оболочек от хищных и домашних животных. Приобретенные вакцины полностью соответствуют техническим требованиям Минздрава и подходят для прививки как взрослых, так и детей.

Как уточняет Минздрав, первыми вакцины от бешенства получат львовская и тернопольская области – 956 и 375 доз соответственно.

Как сообщалось, в 2018 году вакцина от бешенства была включена в перечень препаратов, закупаемых через международные организации за средства госбюджета. в номенклатуру закупок также были включены сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, столбняка, ботулизма и малярии.

Эти препараты отсутствовали на рынке Украины с 2014 года из-за отсутствия регистрации, так как производители не были заинтересованы в том, чтобы заходить на украинский рынок, а Минздрав, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. В этих препаратах обеспечивалась гуманитарными поставками.

Закупка сывороток и иммуноглобулинов через международные организации позволяет завозить эти препараты в Украину без предварительной подачи заявки на регистрацию.

В целом на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн.

Теги: #госбюджет #укрвакцина #вакцина #украина #медреформа #бешенство #crown_agents
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