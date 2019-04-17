Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

У Грузії від початку поточного року зафіксовано понад 3,1 тис. випадків захворювання на кір, повідомив у середу глава Національного центру з контролю за захворюваннями МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе.

"Із січня ми маємо 3172 випадки кору, це більше, ніж за весь минулий рік. Це означає, що епідемічний спалах кору все ще триває", - сказав глава центру грузинському "Першому каналу", нагадавши, що інфекцію може зупинити лише вакцинація.

За його інформацією, щодня кількість хворих збільшується на 15-25 осіб.

А.Гамкрелідзе повідомив, що найбільший показник захворюваності відзначається у Тбілісі, після нього йдуть регіони Імереті, Самегрело - Верхня Сванетія і Кахетія.

За його словами, на сьогодні, крім планових щеплень, додаткову вакцинацію в країні пройшли 118 тис. осіб, що значно менше за необхідні 350 тис.

"Інфекція здебільшого поширюється у віковій групі 20-40 років, і більшою мірою серед тих, хто не був щеплений або не перехворів на кір у 1990-ті роки", - сказав А.Гамкрелідзе, зазначивши, що високим є і показник серед дітей віком до одного року.

На початку квітня в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що в Грузії за перші три місяці поточного року на кір захворіли до 2 тис. 880 осіб. Приблизно в 60% випадків знадобилася госпіталізація. У відомстві тоді також підтвердили два смертельні випадки від початку року.

Наприкінці січня в Міністерстві охорони здоров'я визнали, що в країні епідемічний спалах, і ситуація може опинитися на межі епідемії.