Медицина

20:15 17.04.2019

Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

2 мин читать
Зупинити епідемічний спалах кору в Грузії не вдається, хворих уже майже 3,2 тис. - МОЗ

У Грузії від початку поточного року зафіксовано понад 3,1 тис. випадків захворювання на кір, повідомив у середу глава Національного центру з контролю за захворюваннями МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе.

"Із січня ми маємо 3172 випадки кору, це більше, ніж за весь минулий рік. Це означає, що епідемічний спалах кору все ще триває", - сказав глава центру грузинському "Першому каналу", нагадавши, що інфекцію може зупинити лише вакцинація.

За його інформацією, щодня кількість хворих збільшується на 15-25 осіб.

А.Гамкрелідзе повідомив, що найбільший показник захворюваності відзначається у Тбілісі, після нього йдуть регіони Імереті, Самегрело - Верхня Сванетія і Кахетія.

За його словами, на сьогодні, крім планових щеплень, додаткову вакцинацію в країні пройшли 118 тис. осіб, що значно менше за необхідні 350 тис.

"Інфекція здебільшого поширюється у віковій групі 20-40 років, і більшою мірою серед тих, хто не був щеплений або не перехворів на кір у 1990-ті роки", - сказав А.Гамкрелідзе, зазначивши, що високим є і показник серед дітей віком до одного року.

На початку квітня в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що в Грузії за перші три місяці поточного року на кір захворіли до 2 тис. 880 осіб. Приблизно в 60% випадків знадобилася госпіталізація. У відомстві тоді також підтвердили два смертельні випадки від початку року.

Наприкінці січня в Міністерстві охорони здоров'я визнали, що в країні епідемічний спалах, і ситуація може опинитися на межі епідемії.

Теги: #грузія #кір #епідемія
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

В Украине заработал е-рецепт

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Остановить эпидемическую вспышку кори в Грузии не удается, заболевших уже почти 3,2 тыс. - Минздрав

"Врачи без границ" проводят тренинги для работников экстренной медпомощи Луганской области

Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Минздрав разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ для перехода от грантового к госфинансированию

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

Минздрав совместно с ВБ в 2018г закупил для Закарпатского центра экстренной медпомощи 22 автомобиля

В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА