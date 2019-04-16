Медицина

15:28 16.04.2019

"Врачи без границ" проводят тренинги для работников экстренной медпомощи Луганской области

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Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) совместно с Украинским научно-практическим центром экстренной медпомощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения в течение следующих трех месяцев проведут тренинги для работников службы экстренной медицинской помощи в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба MSF, первый этап программы тренингов в конце марта в Северодонецке провела команда инструкторов из Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с модераторами "Врачей без границ". Во время первого этапа участники учились оказывать догоспитальную помощь при травмах, базовые реанимационные мероприятия и углубленную сердечно-сосудистую поддержку жизнедеятельности.

Как отметили в MSF, Луганскую область выбрали, руководствуясь несколькими критериями, в частности, недостатком квалифицированного медицинского персонала из-за военного конфликта.

"Это особенно сложная задача проводить обучение сотрудников экстренной медицины в сельских и отдаленных местностях. Поэтому идея программы тренингов "Врачей без границ" состоят в том, чтобы обучить ведущую группу тех, кто в будущем станет инструкторами. Группа состоит из работников экстренной медицинской помощи станций скорой помощи. Они смогут активно участвовать в проведении тренингов в полевых условиях для своих коллег при постоянной поддержке тренеров "Врачей без границ" и наших нынешних партнеров, Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф",- процитировала пресс-служба медицинского координатора MSF в Украине Хачатура Малакяна.

"Врачи без границ" (MSF) - международная, независимая, медицинская гуманитарная организация, предоставляющая бесплатную гуманитарную и медицинскую помощь жертвам конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и людям, исключенным из системы здравоохранения с 1971 года.

Работу MSF обеспечивают 45 тыс. местных и международных сотрудников.

Теги: #медреформа #украина
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