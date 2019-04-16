Минздрав начал консультировать ведомственные клиники о вхождении в медреформу

Министерство здравоохранения начало консультировать ведомственные клиники по вопросам заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

"Мы начали проект по подготовке ведомственных учреждений к реорганизации и заключению договоров с НСЗУ", - написал на свой странице в сети "Фейсбук" заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он отметил, что сотрудничество с НСЗУ позволит ведомственным клиникам оказывать медуслуги более широкому кругу пациентов, а гражданам, которые ранее могли получать медуслуги только в своих ведомственных клиниках, получать такие услуги и в других медучреждениях.

П.Ковтонюк сообщил, что в приоритетном перечне подготовки к работе в медреформе, в частности, учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов.

"С этими заведениями не случится ничего плохого. В основном это хорошие больницы, и "деньги за пациентом" к ним будут идти. Просто со следующего года, кроме привычных посетителей, они также будут предоставлять услуги всем гражданам – по медицинским направлениям, а не удостоверениям", - сказал он.

В настоящее время Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, в настоящее время отсутствуют данные о количестве ведомственных клиник.