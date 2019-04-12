В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

В Харьковской области за 15-ю неделю по сравнению с 14-й неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 39,8%, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"Зарегистрировано 239 больных, из них детей - 74(30,9%)", - говорится в информации, опубликованной на сайте учреждения в пятницу.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала года по состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 1863 случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших – взрослые (1238 человека), удельный вес детей – 33,5% (625 человек).

Почти две трети заболевших (1221 человек) не были привиты от кори. Среди 642 привитых заболевших у 275 человека была только одна прививка от кори.

С начала года в области зарегистрировано 62 вспышки с количеством пораженных – 349 человек, из них 28 вспышек в быту, 15 - в учебных заведениях, 13 - в учреждениях здравоохранения, 4 - по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода было локализовано 45 вспышек, в 17-ти - противоэпидемические мероприятия продолжаются.