Медицина

17:22 11.04.2019

В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

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В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

Министерство здравоохранения Украины приказом "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение" №805 от 10 апреля 2019 года утвердило новое название медицинских профессий, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, вскоре мужчинам не будут записывать в трудовые книжки "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" и "акушерка": наименование всех должностей и профессий в медицинской отрасли будут вносить в трудовую книжку, трудовой договор и другие документы в мужском или женском роде.

Соответствующие изменения вступят в силу после внесения изменений в Национальный классификатор профессий - ориентировочно через несколько месяцев.

Теги: #профессии #украина #минздрав
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