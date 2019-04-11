В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат"

Министерство здравоохранения Украины приказом "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 78 "Здравоохранение" №805 от 10 апреля 2019 года утвердило новое название медицинских профессий, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, вскоре мужчинам не будут записывать в трудовые книжки "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" и "акушерка": наименование всех должностей и профессий в медицинской отрасли будут вносить в трудовую книжку, трудовой договор и другие документы в мужском или женском роде.

Соответствующие изменения вступят в силу после внесения изменений в Национальный классификатор профессий - ориентировочно через несколько месяцев.