Медицина

16:34 11.04.2019

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

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Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

В Ривненской области в 2018 году количество летальных исходов от инфаркта миокарда снизилось на 25% по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Ривненского областного центра общественного здоровья.

В 2018 году кардиологи отделения интервенционной радиологии Ривненской областной больницы провели более 1,72 тыс. оперативных вмешательств и спасли жизнь 365 пациентов с острым инфарктом миокарда. Такого результата, как сообщает пресс-служба, медики достигли, в частности, благодаря современной ангиографической операционной, открытой в рамках реализации в области совместного проекта Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на базе сердечно-сосудистого центра Ривненской областной клинической больницы. В центре установили специализированный кардиоваскулярный УЗИ-сканер и оборудование для операционной и палат интенсивной терапии (дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, кардиографы, аппараты временной кардиостимуляции, мониторы наблюдения за состоянием пациента).

Всего в 2018 году в Ровенской областной больнице было проведено 853 коронарографии, 541 стентирование (365 из них - для пациентов с острым инфарктом) и 326 интервенционных вмешательств, связанных с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Теги: #ривненская_область #украина #минздрав #инфаркт
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