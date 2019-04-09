"Серый" импорт остается распространенным на фармрынке Украины явлением

"Серый" импорт остается распространенным на фармацевтическом рынке Украины явлением, считает исполнительный директор комитета по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Наталья Сергиенко.

"Кроме фальсификата, который является предумышленным нарушением, когда лекарство подделывают и меняется его качественный состав, очень распространено в Украине такое явление, как "серый" импорт. Лекарственное средство при этом является оригинальным, но его ввоз в Украину не был санкционирован производителем и, соответственно, цепь его поставки невозможно отследить, чтобы гарантировать качество", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По оценке Н.Сергиенко, "серый" импорт является большой проблемой, "которая подрывает имидж производителей, а в итоге – и доверие пациентов к лечению соответствующим препаратом".

"К сожалению, борьба с "серым" импортом со стороны правоохранительных и контролирующих органов оценивается рынком как неэффективная как на этапе импорта, так и в обороте", - сказал она.

Н.Сергиенко отметила, что по информации компаний-членов ЕБА, распространителями такой продукции на территории Украины часто являются отдельные врачи, больницы, он-лайн аптеки.

"Эти каналы сбыта активно используются. Борьба с этими каналами распространения нелегальной продукции, на наш взгляд, почти не ведется. Инициаторами точечной борьбы с выявленной нелегальной продукцией становятся, как правило, только сами компании. Необходимо больше активности в этом вопросе от ответственных органов", - считает эксперт.

При этом, по мнению Н.Сергиенко, введение 2Д-маркировки упаковок лекарственных средств для предотвращения фальсифицирования не приведет к успехам в борьбе с "серым" импортом лекарств.

"Лекарство будет произведено легально и будет иметь кодировку, но если оно при этом будет завезено нелегально и попадет в соответствующий канал сбыта, пациент получит продукт, качество которого никто не может гарантировать", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил Концепцию государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств и утвердил план мероприятий по ее реализации. Концепция предусматривает создание единой государственной системы мониторинга обращения лекарственных средств и маркировки контрольными (идентификационными) знаками упаковок лекарственных средств.

Согласно аналитической записке к концепции, по данным проведенных ВОЗ исследований, около 10,5% лекарственных средств, используемых в странах с низким и средним уровнем доходов, является фальсификатом.

В то же время аналитики Минздрава Украины отмечают отсутствие в стране статистических данных о масштабах фальсификации лекарств.