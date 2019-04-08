В Львовской области диагностирование рака молочной железы возросло на 20%

Выявление рака молочной железы во Львовской области в 2018 году возросло на 20% по сравнению в 2017 годом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, почти в трети случаев рак груди обнаружили на первой стадии, что в 95% случаев гарантирует полное выздоровление.

Львовские медики повысили уровень диагностирования рака на новом современном оборудование, закупленном в рамках субпроекта (части совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей") "Онкопревенция и внедрение эффективных противоопухолевых технологий в Львовской области". Для реализации проекта в шести межрайонных скрининговых центрах (в Дрогобыче, Самборе, Стрые, Червонограде и во Львове (городской и областной центры) установили цифровые маммографы с возможностью 3D-томосинтеза, УЗИ-аппараты эксперт-класса и аппарат ЭХО-КГ с допплером сосудов.

В 2018 году в этих центрах с помощью цифровых маммографов врачи обследовали более 33 тыс. пациенток и обнаружили около 440 злокачественных образований. Кроме того, врачи провели более 500 тыс. цитологических мазков из шейки матки, результаты которых установили 256 раковых опухолей на различных стадиях развития. Всех женщин направили на лечение.