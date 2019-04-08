Медицина

17:45 08.04.2019

Минздрав сформировал экспертные группы по госзакупкам

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Минздрав сформировал экспертные группы по госзакупкам

Министерство здравоохранения Украины по результатам конкурса сформировало 29 экспертных групп, которые будут заниматься сопровождением госзакупок, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в группы вошло 83 эксперта, из которых треть ранее не участвовала в экспертных группах по сопровождению государственных закупок.

Формирование новых экспертных групп состоялось в связи с изменением подходов к организации госзакупок. Теперь эксперты (врачи или другие специалисты) будут работать вместе с категорийными менеджерами ГП "Медицинские закупки Украины", сотрудниками Минздрава и представителями институтов гражданского общества, что позволит совместить клиническую экспертизу, знание рынка медицинских товаров и потребности пациентов при формировании рекомендаций для министерства. Такая оптимизация позволила сократить количество групп с 80 до 29-ти.

Теги: #госзакупки #медреформа #украина #минздрав
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