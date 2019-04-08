Корью в Украине с начала года заболели более 37,3 тыс. человек

В Украине с начала 2019 года заболело корью 37,328 тыс. человек, из которых 20,312 тыс. детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, за период с 28 марта по 3 апреля корью заболело 2,25 тыс. человек, из них 1,129 тыс. – дети.

За эту неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Тернопольской (243 больных, 162 ребенка), Киевской (175, 79 детей), Харьковской (171, 61 ребенок), Хмельницкой (160, 76 детей) областях и Киеве (214, 96 детей).

По состоянию на 4 апреля 2019 года в Украине было около 1,094 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Как сообщалось, в Хмельницкой области начнется компания по повышению уровня вакцинации среди детей.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.