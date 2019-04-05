Медицина

16:17 05.04.2019

Донорство в Киеве развивается в направлении мировых стандартов

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Донорство в Киеве развивается в направлении мировых стандартов

Реорганизация столичной службы крови позволила скоординировать процесс развития донорства в направлении мировых стандартов, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на первого замглавы Николая Поворозника.

Согласно сообщению, в 2018 году КГГА создала коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр крови" (КНП "КГЦК"), сформировала сеть из 29 больничных банков крови в учреждениях здравоохранения, утвердила неснижаемый запас компонентов крови (однодневный и недельный), ввела систему предоставления электронных заявок на гемотрансфузионные среды, начала внедрение лабораторной информационной системы (LИMS), внедрила автоматизированную систему маркировки в виде штрих-кода компонентов донорской крови и биологических проб для архивирования и т. д.

"Мы обеспечили бесперебойное бесплатное обеспечение киевлян компонентами крови и гарантированную безопасность доноров и реципиентов", - процитировала пресс-служба Н.Поворозника.

По его словам, в столице создано отдельное подразделение для забора донорской крови в выездных условиях, благодаря чему за несколько месяцев объем заготовленной крови возрос на 56%.

Теги: #киев #кгга #донорство #украина
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