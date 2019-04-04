В аптеках погасили более 12% е-рецептов – компания Helsi

Разрыв между количеством выписанных и погашенных электронных рецептов составляет более 87%, сообщила пресс-служба компании Helsi.

Согласно сообщению, в настоящее время через информационную систему Helsi.me выписали около 50 тыс. электронных рецептов, тогда как погасили из них только 6,045 тыс. Это вызвано небольшим количеством аптек, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украина (НСЗУ).

Как отметили в компании, в первый день были незначительные перебои в работе е-рецепта.

"В первые дни работы е-рецепта были перебои с смс, но это проблемы операторов мобильной связи. Если появляются проблемы с системой, то их оперативно устраняют",- прокомментировали в компании.

Как сообщалось, НСЗУ подключила к правительственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства" первую медицинскую информационную систему Helsi.me.

С 1 апреля украинцы имеют возможность в рамках программы получать бесплатные препараты по электронному рецепту в сетях аптек.

Helsi - электронный сервис, созданный для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Сегодня Helsi работает в 20 городах Украины, из них система работает в 700 амбулаториях и 956 поликлиниках. Кроме этого, в системе зарегистрировано более 11,200 тыс. врачей.