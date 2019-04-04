Медицина

10:03 04.04.2019

За неделю корью заболели более 80 жителей Днепропетровщины

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За неделю корью заболели более 80 жителей Днепропетровщины

В Днепропетровской области в течение последней недели корью заболело 82 человека, большинство из которых – взрослые, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"Эпидемии кори в области нет, однако за неделю зафиксировали четыре вспышки болезни - в Покрове, Першотравенске, Днепре и Никопольском районе. На Днепропетровщине заболели 82 человека", - рассказала заведующая отделением областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елена Кузьменко.

Всего с начала 2019г в Днепропетровской области корью заболело 545 человека, из них – 234 ребенка. Большинство из которых не имели прививок от недуга.

Как сообщалось, в январе -феврале 2019 года только в Днепре было зарегистрировано 66 случаев заболевания корью, что почти в 2 раза больше чем за тот же период 2018 года, когда количество заболевших составило 36 человек.

"От кори защищает только специфический иммунитет, который формируется благодаря вакцинации. Для детей вакцины бесплатны. Бесплатно их также могут получить непривитые взрослые до 30 лет", - напомнила Е.Кузьменко.

Корь - инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Симптомы - высокая температура, кашель, насморк, воспаление слизистой оболочки глаз, рвота, сыпь. Корь может вызвать серьезные осложнения: пневмонию, ушную инфекцию, энцефалит.

Теги: #кузьменко #ога #украина #корь #днепропетровщина
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