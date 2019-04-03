Реформа здравоохранения будет актуальна при любом лидере президентской гонки – мнения

Реформа здравоохранения будет актуальна, в том числе из-за недостатка средств для финансирования здравоохранения, и не прервется при любом лидере президентской гонки, однако победа Владимира Зеленского может затянуть ее реализацию, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

"Реформа здравоохранения не остановится, ведь в экономике радикальных изменений не произошло и нет "прорыва", который бы дал сверхдоходы для финансирования здравоохранения", - считает глава Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Симоненко, отметив, что внешние заимствования Украины происходят под гарантии реформ, "не в последнюю очередь – реформы в здравоохранения".

При этом В.Симоненко считает, что непрерывное продолжение реформирования здравоохранения будет обусловлено также уже возникшей разницей в оплате первичного звена и врачей стационаров и узких специалистов.

"Изменения в оплате труда первичного звена в сторону значительного увеличения породили определенное напряжение среди врачей стационаров, которые уже нередко получают меньше "семейников", а реформирование "вторички" является следующим этапом реформы. Это делает продолжение реформы неизбежным", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт предполагает, что в случае смены главы государства возможны несущественные изменения в графике реформ.

"Концептуальных изменений ожидать, думаю, не стоит. Принцип реформы "деньги за пациентом" также не изменится. Многие из тех, кто сейчас критикует такой подход, были его активными сторонниками во время пребывания на должностях в Минздраве, но ничего не сделали для его реализации", - сказал он.

При этом В.Симоненко отметил, что "фамилия министра или исполняющего обязанности должна вызывать доверие наших западных партнеров, которые помогают Украине в осуществлении реформ".

Он также подчеркнул, что для реформирования нет иного, чем сейчас, направления.

"А куда идти? В "совок"? Так мы сейчас в нем, и это никого не устраивает. Реформы всегда являются болезненными во всем мире, особенно реформы в здравоохранении - наши коллеги-работодатели из других стран это подтверждают. Во всех странах на повестке дня главный вопрос: что экономика способна оплатить? Оплатить бесплатное здравоохранение для всех даже очень развитые экономики не могут себе позволить", - сказал он.

Генеральный директор медицинской лаборатории "Дила" Алексей Бабич также ожидает продолжения медреформы, в частности, так как она является зоной ответственности Верховной Рады и Кабинета министров.

"Чтобы что-то изменить необходимо иметь 226 голосов в парламенте. У Петра Порошенко они могут найтись, но он неоднократно заявлял о своей поддержке реформы. У Владимира Зеленского этих голосов, пока, нет. Любые изменения возможны не ранее 2020 года, после выборов в Верховную Раду, создания новой коалиции и назначения нового правительства", - сказал он.

При этом А.Бабич не ожидает отказа от основных принципов медреформы.

"Я не представляю себе политика, который выйдет к избирателю и заявит, что он хочет вернуть старую советскую систему Семашко. Что он скажет? Что теперь опять все врачи сидят на минималке и остальное зарабатывают нелегально, опять запускаются схемы злоупотреблений на закупках, финансируются здания и койки, а не лечение пациентов?", - сказал он.

В то же время, эксперт считает маловероятным, что "попытки изменить систему бюджетирования системы здравоохранения и перейти от солидарной системы к системе личного медицинского страхования будут успешными, так как ввести дополнительный налог и соблюсти социальную справедливость будет очень непросто".

"Только базовый принцип "деньги за пациентом" вынудит оптимизировать деятельность медучреждений и сделать их экономически эффективными. Этот принцип сохранится", - считает он.

Объективную обусловленность медреформы недостатком финансовых ресурсов отметил и коммерческий директор сети медицинских лабораторий "Синэво Украина" Николай Скавронский.

"Любому из двух кандидатов (лидеров президентской гонки - ИФ) необходимо будет оптимизировать бездонную финансовую дыру в бюджете под названием "государственная система здравоохранения". Государственная система здравоохранения разваливается и умирает, точка невозврата пройдена, частный бизнес начал работать в условиях реформы, и благодарен за это", - сказал он.

Н.Скавронский напомнил, что "оба кандидата декларировали поддержку реформы и лично и.о. министра здравоохранения У.Супрун после выборов".

"Проверим это на деле после 1 июля 2019 года, когда должна стартовать новая программа НСЗУ и Минздрава "Безоплатная диагностика". Поддержка или откат от реформы будут видны во время формирования бюджета на здравоохранение 2020 года", - считает эксперт.

В свою очередь, СЕО American Hospital Kiev Алексей Шершнев считает, что даже в случае победы В.Зеленского, атаки на У.Супрун и медреформу "судя по показательной поддержке кандидата", не будет.

В то же время, эксперт допускает затормаживание некоторых процессов ее имплементации.

«Другой вопрос, что кому-то может быть захочется поиграть в политику накануне парламентских выборов, в т.ч. и Кабмину, поэтому могут тормозиться какие-то вещи по имплементации", - сказал он.

По мнению А.Шершнева, "в реформе нечего пересматривать".

"Концептуальный принцип money follows patient (деньги идут за пациентом) однозначен и любой пересмотр означает отмену медреформы", - сказал он.

Эксперт считает, что индикаторами попыток помешать внедрению реформы будет являться невнесение в проект бюджета достаточно денег для НСЗУ, блокировка e-Health разными техническими способами, например, невыдача сертификатов КСЗИ, затягивание принятия Кабмином нужных подзаконных актов, а также саботаж реформы местным самоуправлением "как есть попытки в Киеве, любые системные нападки и суды как недавно было с У.Супрун".

Вместе с тем, председатель правления общественной организации "Платформа здоровья" и эксперт группы "Реформы системы здравоохранения" в коалиции "Реанимационный пакет реформ" (РПР) Тимофей Бадиков опасается, что "смена президента повлияет на судьбу медреформы в Украине, и не в лучшую сторону", в частности, из-за возможных изменений в реализации реформы на местах.

"Если действующий президент сохранит свой пост, то избирательная встряска точно будет менее ощутимой для медреформы. П.Порошенко заинтересован, чтобы президентская программа по реформированию сельской медицины продолжала реализовываться как неотъемлемая часть реформирования системы здравоохранения, то же касается правительственных программ "Доступные лекарства" и "Безоплатная диагностика". В интересах правительства, президента и президентской вертикали, чтобы эти программы работали. По сути, реформа начала внедряться при президентстве П.Порошенко, и это то, чем он гордится", - сказал он.

Вместе с тем, рассматривая вариант победы В.Зеленского, эксперт отметил, что "совершенно непонятно, кто займет ключевые посты".

"Не будут ли это люди, связанные с фарммафией или с коррупционными историями в медицинских вузах? Не войдут ли во власть главврачи-противники реформы? В любом случае, новым людям понадобится время, чтобы разобраться с новыми обязанностями, а реформа должна продолжаться", - сказал он.

При этом Т.Бадиков сомневается, что, несмотря на публичную поддержку В.Зеленским команды У.Супрун, этот кандидат "сможет защитить ее от нападок противников из депутатского корпуса".

"Медицинское сообщество почувствовало преимущества медреформы. Общаясь с сотнями врачей и пациентов по всей Украине, я вижу, как они не боятся публично поддерживать действующего президента Украины. Медицинское сообщество почувствовало преимущества медреформы и готово бороться за нее. Борьба за президента стала борьбой за будущее медреформы", - резюмировал эксперт.