Медицина

16:38 03.04.2019

Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

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Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

Кабинет министров одобрил Концепцию государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Концепция, одобренная на заседании правительства в среду, предусматривает создание единой государственной системы мониторинга обращения лекарственных средств и маркировки контрольными (идентификационными) знаками упаковок лекарственных средств.

Система позволит в реальном времени отслеживать оборот лексредств и контролировать все этапы цепочки поставок лекарственных средств от производителя к потребителю, а также отслеживать появление фальсифицированных лекарственных средств и обеспечить планирование объемов производства лекарств.

В рамках реализации концепции на упаковку лекарственных средств наносится маркировка контрольными (идентификационными) знаками (2Д-кодировка) с последующим внесением производителями соответствующих данных в единую госсистему мониторинга обращения лекарственных средств.

Концепция также предусматривает принятие изменений в закон "О лекарственных средствах", которые будут предполагать обязательную 2Д-маркировку упаковок лексредств, а также соответствующих изменений в подзаконные нормативно-правовых актов.

В Минздраве предполагают, что внедрение такого механизма не приведет к росту стоимости лекарственных средств, так как их производители заинтересованы во внедрении механизмов защиты от фальсификата с целью защиты своей продукции от подделки.

Согласно аналитической записке к концепции, по данным проведенных ВОЗ исследований, около 10,5% лекарственных средств, используемых в странах с низким и средним уровнем доходов, является фальсификатом.

В то же время аналитики Минздрава Украины отмечают отсутствие в стране статистических данных о масштабах фальсификации лекарств.

"Невозможность определения объемов фальсифицированных лекарственных средств, прежде всего, связана с отсутствием единой системы мониторинга обращения лекарств в Украине", - говорится в пояснительной записке к концепции.

В Минздрав также отмечают: несмотря на установленную в Украине уголовную ответственность за фальсификацию лекарственных средств, механизмы предотвращения фальсификата являются неэффективными.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым ускорить внедрение системы 2Д – кодирования упаковок лекарственных средств и внедрить эту систему за три года, вместо запланированных пяти.

Теги: #медреформа #украина #кабмин
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