Медицина

14:02 03.04.2019

Гройсман предлагает ускорить внедрение системы 2Д-кодирования упаковок лекарств

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Гройсман предлагает ускорить внедрение системы 2Д-кодирования упаковок лекарств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым ускорить внедрение системы 2Д – кодирование упаковок лекарственных средств.

"Считаю, что пять лет - это долго. Нужно немного доработать, пусть это будет немного шоковая терапия для фармпроизводителей, но я бы просил изучить возможность это ускорить", - сказал он на заседании правительства в среду, комментируя инициативу Минздрава и МЭРТ по внедрению такой системы в течение пяти лет.

Презентуя систему 2Д-кодирования упаковок лекарств, заместитель министра здравоохранения Роман Илык отметил, что данная система будет внедряться совместно с МЭРТ, так как затем она будет распространена не только на лекарства, но и на другие товары.

"Мы предлагаем внедрить эту систему поэтапно, чтобы не было шока для фармпроизводителей. В 2019-2020 гг. это будет пилотный проект на добровольных началах, в 2021-2022 гг. - постепенное внедрение обязательной маркировки отдельных препаратов, которые будут финансироваться за средства госбюджета. И третий этап - обязательная маркировка для всех лекарств рецептурной группы и входящих в Нацперечень" (лекарственных средств – ИФ), - сказал он.

При этом Р.Илык отметил наличие проблемы присутствия на фармрынке контрафактной и контрабандной продукции, а также то, что с февраля 2019 года для стран Евросоюза введена обязательная норма о присутствии соответствующей маркировки на упаковках лекарств.

Теги: #лекарства #медреформа #украина #гройсман
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