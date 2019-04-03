Кабмин одобрил госрегулирование цен входящих в Нацперечень лекарственных средств

Кабинет министров одобрил проект постановления, предусматривающего внедрение с 1 июля 2019 года государственного регулирования цен на лекарственные средства, входящие в Национальный перечень лекарственных средств.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду.

Как сообщило Министерство здравоохранения, в настоящее время в Нацперечень, согласно которому медучреждения и местные бюджеты закупают лекарства, входит 427 препаратов с доказанной эффективностью. При этом около 60 из них - популярные лекарства, которыми чаще всего пользуются украинцы. В денежном выражении они составляют около 80% общего объема закупок в регионах.

По расчетам Минздрава, введение госрегулирования цен на эти 60 препаратов, по предварительным подсчетам, поможет сэкономить около 214 млн грн.

Регулирование цен будет происходить по модели референтного ценообразования, когда цены на эти лекарства сравниваются с ценами в пяти соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, при этом определяется цена, которая не превышает эти показатели.

Референтная цена будет рассчитываться для международных непатентованных названий (МНН).

При этом референтная цена будет установлена как предельная только для тех МНН и форм выпуска, цена на которые в Украине (по данным ProZorro) выше референтной.

"Ограничение цен будет действовать на закупки лекарств учреждениями здравоохранения за бюджетные средства. Оно будет применяться только для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляет более 5 млн грн", - пояснили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что подобное регулирование цены уже действует на 23 МНН в программе "Доступные лекарства", однако в модели регулирования цен по Нацперечню предельная цена будет устанавливаться на основе средней цены трех наименьших значений из пяти стран.

Для коррекции цены по рекомендациям ВОЗ будет дополнительно применяться понижающий коэффициент 0,8, так как уровень дохода и платежеспособности в Украине ниже, чем в референтных странах.

Реферирование цен на лекарства из нацперечня будет осуществляться поэтапно.

На первом этапе государство будет регулировать цены на лекарства, расходы на которые, по данным ProZorro, составили более 5 млн грн.

Перечень МНН, на которые распространяется реферирование, будет ежегодно пересматриваться для применения в течение бюджетного года.