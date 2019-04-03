Медицина

13:36 03.04.2019

Гройсман поручил доработать в трехдневный срок постановление об отмене финансирования первичной медпомощи по "красным" спискам

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Гройсман поручил доработать в трехдневный срок постановление об отмене финансирования первичной медпомощи по "красным" спискам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству здравоохранения в трехдневный срок доработать проект постановления, предусматривающего отмену с 1 апреля 2019 года финансирование первичной медицинской помощи по так называемому красному списку (за пациентов, которые не подписали деклараций с врачом первичного звена).

Такое поручение В.Гройсман дал в ходе обсуждения проекта постановления во время заседания правительства в среду.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что проект постановления предусматривает перенос отмены оплаты за пациентов по "красным" спискам, т.е. тех, кто не заключил декларацию с 1 июля на 1 апреля текущего года.

"При таких условиях создается ситуация, когда для пациентов, которые не заключили декларации, средства для оказания первичной медпомощи вообще не будут предусмотрены. Это нарушение статьи 49 Конституции Украины", - сказал она.

Л.Денисова отметила, что мониторинг уполномоченного по правам человека засвидетельствовал "значительное количество людей, которые не имели возможности заключить декларации по месту проживания из-за отсутствия врача первичного звена".

Представитель профсоюзов при этом отметил, что "преждевременное прекращение финансирования по "красным" спискам потенциально создает угрозу ухудшения оплаты труда медработников, которые работают с такими пациентами".

В свою очередь, и.о. министра здравоохранение Уляна Супрун, отметила, что подготовленный летом прошлого года проект госбюджета на 2019 год предусматривал, что к середине 2019 года декларации с врачами заключат 20 млн украинцев, в частности, до конца 2018 года – 10 млн человек.

"Мы предполагали, что будем отменять оплату по "красным" списками летом (2019 года – ИФ). Но декларации с врачами есть уже почти у 27 млн человек, и мы предположили, что пришло время перейти на полное финансирование по декларациям", - сказала она.

У.Супрун подчеркнула, что пациентам, которые пока не имеют декларации, оказание помощи при неотложных состояниях и в экстренной ситуации будет продолжаться, а эти пациенты будут иметь возможность заключить декларацию в любой момент.

"Это прописано очень четко. В любой стране и в любой системе здравоохранения, где медпомощь оказывается за средства бюджета, пациент должен быть зарегистрирован", - подчеркнула У. Супрун.

Теги: #финансирование #медреформа #украина #гройсман
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