Медицина

18:46 02.04.2019

Кампания по усилению мер по иммунизации от кори пройдет в Хмельницкой области

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Кампания по усилению мер по иммунизации от кори пройдет в Хмельницкой области

Кампания по усилению мер по иммунизации от кори пройдет в Хмельницкой области в течение ближайших месяцев, сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, такое решение представители Хмельницкой ОГА приняли после совещания с и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун.

Кампания по усилению мер по иммунизации в Хмельницком и Хмельницкой области начнется уже в ближайшие дни после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

В настоящее время Хмельницкая область имеет самый высокий показатель заболеваемости в стране. В частности, за три месяца 2019 года в Хмельницкой области корью заболели 2778 человек, в течение последнего месяца здесь регистрируют около 200 новых случаев кори в неделю, всего с начала вспышки в прошлом году здесь заболели 3203 человека, двое умерли.

"Пока ситуация не стала критической, должны быть предприняты специальные меры по повышению уровня иммунизации среди детей", - процитировала У.Супрун пресс-служба Минздрава.

По информации заместителя министра здравоохранения Ольги Стефанишиной, для восполнения пропущенных прививок у детей Хмельницкая область полностью обеспечена качественными, безопасными и эффективными вакцинами, которые поставляет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В ходе кампании будут провакцинированы от кори все, кто еще по каким-то причинам не получил необходимое количество прививок.

В Минздраве заверяют, что в Украине достаточно качественной и эффективной вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Как сообщалось, с начала 2019 года аналогичные специальные меры по защите населения от кори были предприняты во Львовской области. По результатам этой кампании 90% школьников региона имеют защиту от этой болезни, а сам регион потерял свое лидерство по заболеваемости корью.

Теги: #вакцинация #корь #хмельницкая_область
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