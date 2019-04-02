Медицина

16:46 02.04.2019

Минздрав предложил утвердить медкритерии для уровней поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Минздрав предложил утвердить медкритерии для уровней поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа "Об утверждении Медицинских критериев для установления уровней поддержки детей с особыми образовательными потребностями и формы первичной учетной документации "Заключение о состоянии функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья ребенка, нуждающегося в инклюзивной форме образования" и инструкции по ее заполнению".

Согласно проекту приказа, Минздрав предлагает внедрить пять уровней поддержки детей согласно степени сложности заболевания и с 1 января 2020 создать правовые условия для использования Международной классификации функционирования для детей с особыми образовательными потребностями.

Как отметили в министерстве, в настоящее время существует ситуация, когда дети с особыми образовательными потребностями получают образовательные услуги (инклюзивное образование) без учета тяжести состояния и уровня функционирования, что делает невозможным дальнейшее распределение средств и внедрение мероприятий по обеспечению их потребностей в дополнительном персонале (ассистент ребенка, специальный педагог и т.д.) или приспособлении помещений.

Теги: #дети #образование #минздрав
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