Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

В Украине с начала 2019 года заболело корью 35,002 тыс. человек, из которых 19,116 тыс. детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, за период с 22 по 28 марта корью в Украине заболело 2,254 тыс. человек, из них 1,141 тыс. – дети.

За эту неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных, 121 ребенок), Киевской (200, 77 детей), Хмельницкой (177, 84 ребенка); Львовской (165, 117 детей) и Харьковской (160, 69 детей) областях.

По состоянию на 7 марта 2019 года в Украине было около 1,174 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.