Медицина

17:55 01.04.2019

Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

1 мин читать
Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

В Украине с начала 2019 года заболело корью 35,002 тыс. человек, из которых 19,116 тыс. детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, за период с 22 по 28 марта корью в Украине заболело 2,254 тыс. человек, из них 1,141 тыс. – дети.

За эту неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных, 121 ребенок), Киевской (200, 77 детей), Хмельницкой (177, 84 ребенка); Львовской (165, 117 детей) и Харьковской (160, 69 детей) областях.

По состоянию на 7 марта 2019 года в Украине было около 1,174 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #заболеваемость #цоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 29.03.2019
Глобальный фонд отмечает прогресс Украины в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу

Глобальный фонд отмечает прогресс Украины в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу

17:24 28.03.2019
С начала года в Харьковской области зафиксировано 49 вспышек кори, заболело около 1,5 тыс. человек

С начала года в Харьковской области зафиксировано 49 вспышек кори, заболело около 1,5 тыс. человек

19:33 27.03.2019
В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

В детском санатории в Бердянске Запорожской области зафиксировано пять случаев заболевания корью

14:41 25.03.2019
За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

10:10 22.03.2019
За два месяца в Днепре зарегистрировано 66 случаев заболевания корью

За два месяца в Днепре зарегистрировано 66 случаев заболевания корью

14:05 21.03.2019
Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

15:38 18.03.2019
Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

13:42 18.03.2019
Корью с начала года заболели 30 тыс. чел. - ЦОЗ

Корью с начала года заболели 30 тыс. чел. - ЦОЗ

13:58 15.03.2019
Программа заместительной терапии охватила 3,8% потребителей опиоидов - ЦОЗ

Программа заместительной терапии охватила 3,8% потребителей опиоидов - ЦОЗ

12:53 15.03.2019
В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине заработал е-рецепт

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

ГП "МЗУ" на торгах снизило цены закупок лексредств до 34% по сравнению с региональными закупками

Первичная медпомощь в апреле полностью перейдет на финансирование "деньги идут за пациентом " - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине заработал е-рецепт

Госконтроль на рынке лексредств в Украине должен усиливаться – замминистра здравоохранения

Минздрав направил на лечение за рубежом еще 15 человек

Родители пациентов с дистрофией Дюшена призывают обеспечить их детей терапией за счет бюджета

Медучреждения Полтавской области получат первые оплаты в рамках пилота по реформе стационарной медпомощи до 15 апреля

Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

Госмедгарантии будут рассчитаны на основе данных пилота по реформе стационарной медпомощи в Полтавской области - глава НСЗУ

Нацслужба здоровья Украины подключила программу реимбурсации к е-системе Helsi.me

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА