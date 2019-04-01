В Украине заработал е-рецепт

Пациенты, которые пользуются правительственной программой реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств "Доступные лекарства", смогут получать лексредства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, с 1 апреля пациенты смогут получать лекарства в любой аптеке, заключившей договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

К программе реимбурсации присоединилось более 5 тыс. аптек и аптечных пунктов страны. Лидерами среди регионов по количеству аптек, которые присоединились к программе "Доступные лекарства", стали Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области и Киев.

Как сообщалось, что с 1 апреля правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" переходит в администрирование НСЗУ.

Рецепт на "Доступные лекарства" становится исключительно электронным, выписать его может только врач первичной помощи, с которым пациент подписал декларацию.