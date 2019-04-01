Медицина

15:51 01.04.2019

Минздрав направил на лечение за рубежом еще 15 человек

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Минздрав направил на лечение за рубежом еще 15 человек

Комиссия Министерства здравоохранения направила на лечение за рубежом за средства госбюджета еще 15 человек, заболевания которых в настоящее время не лечатся в Украине, в том числе 10 взрослых и пятеро детей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, согласно принятому на четвертом в 2019 году заседании решению комиссии, на лечение этих пациентов будет израсходовано около 52 млн грн. Часть этих средств будет выделена из госбюджета, часть - остатки средств, находящихся на счетах иностранных клиник.

Семеро пациентов отправлены на трансплантацию костного мозга, остальные для трансплантации органов и для других видов лечения.

В иностранные клиники по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" направляются украинцы для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития в случае невозможности предоставления такой медпомощи в учреждениях здравоохранения Украины.

Как сообщалось, на третьем заседании комиссии по направлению украинцев на лечение за рубежом было принято решение направить на лечение в зарубежные клиники 45 человек, в том числе 12 детей. На их лечение выделено более 80 млн грн – бюджетные средства и остатки средств, находящихся на счетах иностранных клиник. Пациенты были направлены для трансплантации органов, в том числе 18 - для трансплантации костного мозга.

Ранее в 2019 году в зарубежные клиники было направлено еше 75 человек.

Теги: #лечение #за_границей #минздрав
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