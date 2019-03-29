Нацслужба здоровья Украины подключила программу реимбурсации к е-системе Helsi.me

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) подключила кправительственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства" первую медицинскую информационную систему Helsi.me, сообщила пресс-служба е-системы.

Согласно сообщению, с 1 апреля украинцы смогут в рамках программы получать бесплатные препараты по электронному рецепту в сетях аптек.

СЕО компании Helsi Артем Михайлюк, который цитируется в сообщении, отметил, что введение е-рецепта сделает процесс выдачи и получения лекарств более прозрачным.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать процесс получения лекарств от государства максимально комфортным для пациентов, а выписку и погашения рецепта - удобными для врачей и фармацевтов. Электронные рецепты не только сократят количество бумаг, но и сделают процесс выдачи и получения лекарств более четким и прозрачным", - сказал он.

Helsi - электронный сервис, созданный для пациентов, врачей, государственных и частных медицинских учреждений. Сегодня Helsi работает в 20 городах Украины, из них система работает в 700 амбулаториях и 956 поликлиниках. Кроме этого, в системе зарегистрировано более 11,200 тыс. врачей.