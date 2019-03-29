Медицина

18:30 29.03.2019

Медучреждения Полтавской области получат первые оплаты в рамках пилота по реформе стационарной медпомощи до 15 апреля

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Медучреждения Полтавской области получат первые оплаты в рамках пилота по реформе стационарной медпомощи до 15 апреля

Договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) об участии в пилотном проекте по реформе финансирования стационарной медпомощи подписали 56 медучреждений Полтавскойобласти, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НСЗУ Олег Петренко.

"Мы хотим проанализировать состояние стационарной помощи в Украине и сделать ее более эффективной, более ориентированной на потребности пациента. 1 апреля стартует пилотный проект реформирования стационарной помощи в Полтавской области, где будут отработаны новые инструменты и методы финансирования. В частности, оплата за случай госпитализации. 56 медицинских учреждений в Полтавской области уже подписали договоры с НСЗУ на участие в проекте", - сказал он.

По словам О.Петренко, первые оплаты за договорами по этому проекту должны пройти уже до 15 апреля.

По словам главы НСЗУ, в рамках пилотного проекта 60% средств стационары получат в качестве, так называемого, глобального бюджета в виде фиксированной суммы ежемесячно на основе данных за предыдущие периоды, еще 40% будет выплачиваться за каждый случай госпитализации.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана НСЗУ, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

В апреле 2019 года планируется начать пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области(должен начаться в апреле). С 2020 года планируется запустить изменения финансирования на уровне стационарной медпомощи.

С июля 2019 года в пилотном режиме по всей стране на уровне амбулаторной медпомощи начнется программа "Безоплатная диагностика", в которую войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.


Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нсзу #полтавская_область #петренко #медреформа #медучреждения
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