Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

К работе с программой реимбурсации (возмещения стоимости) лекарств "Доступные лекарства" через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) готовы около 5 тыс. аптек.

"Контрактирование идет очень активно. На 28 марта мы получили заявки от 691 юридического лица. На сегодня мы подписали 588 договоров. Это значит, что на сегодня в программе готовы принять участие около 5 000 аптек по всей стране", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НСЗУ Олег Петренко.

По его словам, наиболее активно контрактирование аптек идет в Львовской, Харьковской области и городе Киеве.

"Основная часть договоров – с частными компаниями. Но принимают участие и коммунальные аптеки, и ФОПы", - сказал он.

О.Петренко также отметил, что администрирование программы "Доступные лекарства" связано с внедрением электронного рецепта.

"На уровне центрального компонента он (электронный рецепт - ИФ) был готов уже 1 января. На уровне медицинских информационных систем – две из них, самые крупные, уже подключены к центральной базе данных. У них полностью готов и протестирован функционал для выписывания электронных рецептов", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 апреля 2019 года правительственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины.



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