Медицина

17:49 29.03.2019

Госмедгарантии будут рассчитаны на основе данных пилота по реформе стационарной медпомощи в Полтавской области - глава НСЗУ

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Госмедгарантии будут рассчитаны на основе данных пилота по реформе стационарной медпомощи в Полтавской области - глава НСЗУ

Программа государственных медицинских гарантий, которая начнет работу с 2020 года, будет рассчитана на основе дынных, полученных в ходе пилотного проекта по изменению финансирования стационарной медпомощи, который стартует в Полтавской области с 1 апреля.

Как пояснил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава Национной службы здоровья Украины Олег Петренко, в ходе пилотного проекта стационарные медучреждения Полтавской области 60% финансирования будут получать "в качестве так называемого "глобального бюджета" в виде фиксированной суммы ежемесячно на основе данных за предыдущие периоды, еще 40% будет выплачиваться за каждый случай госпитализации.

"Оплата за каждый отдельный случай госпитализации будет сформирована по формуле: средняя стоимость случая (выведенная на основе исследований), так называемый "базовый тариф", умноженный на коэффициенты – в зависимости от диагноза, класса заболеваний, уровня стационара", - сказал он.

О. Петренко отметил, что медучреждения будут направлять в НСЗУ отчеты про количество и структуру случаев госпитализации. НСЗУ будет обрабатывать эти данные и на их основе выплачивать деньги по контракту.

"Данные, полученные в результате пилотного проекта в Полтавской области, помогут нам точно и эффективно прогнозировать потребность в медицинских услугах в будущем, а также разрабатывать программу медицинских гарантий на 2020 год. Именно в Полтавской области будут отработаны изменения и модели, которые позволят нам эффективно трансформировать систему оказания стационарной медицинской помощи во всей стране", - сказал он.

"Мы сейчас работаем над разработкой программы медицинских гарантий - основного документа в реализации государственных гарантий медицинского обслуживания. Трансформация стационарного сегмента начнется с 2020 года, люди должны готовиться. В 2020 году закон о государственных медицинских гарантиях распространится на все виды медпомощи", - подчеркнул глава НСЗУ.

Как сообщалось, договоры с НСЗУ об участии в пилотном проекте по реформе финансирования стационарной медпомощи подписали 56 медучреждений Полтавской области.

Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана НСЗУ, выполняющая роль заказчика медуслуг, оплачивая обслуживание пациентов из госбюджета.

С июля 2019 года в пилотном режиме по всей стране на уровне амбулаторной медпомощи начнется программа "Безоплатная диагностика", в которую войдут 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.


Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #полтавская_область #петренко #украина #медреформа #нсзу #госгарантии
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