Медицина

15:29 29.03.2019

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

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Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на должность генерального директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, заявки на участие в конкурсе претенденты должны подать до 17 апреля 2019 года.

Как сообщалось, МЗУ в конце января 2019 года объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Тендеры, объявленные в январе 2019 года, стали первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно также применить новые инструменты закупок, в частности электронные каталоги, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

МЗУ получит статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.

Теги: #должность #конкурс #украина #минздрав #мзу
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