Медицина

13:57 29.03.2019

Глобальный фонд отмечает прогресс Украины в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу

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Украина успешно реализует грант Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией предоставленный ей для противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) со ссылкой на старшего портфолио-менеджера стран Восточной Европы и Центральной Азии Глобального фонда Даррена Доркина.

"Украина демонстрирует значительный прогресс в реализации гранта Глобального фонда. Важно, что в стране достигнут консенсус между ключевыми партнерами и политическая поддержка обеспечения устойчивости услуг в сфере противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу", - сказал Д.Доркин во время оценочной миссии Глобального фонда.

В ЦОЗ отметили, что "приоритетной задачей для Украины является реализация плана перехода к полному государственному финансированию услуг, связанных с ВИЧ и туберкулезом, которые ранее финансировались за счет Глобального фонда". Речь идет, в частности, о профилактике ВИЧ среди ключевых групп населения (программы снижения вреда), уходе и поддержке людей, живущих с ВИЧ, и больных туберкулезом на амбулаторном лечении.

Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией – частно-государственное партнерство, созданное Организацией Объединенных Наций в январе в 2002 года для привлечения и распределения дополнительных ресурсов в целях профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

С 2004 по 2017 года фонд направил в Украину около $550 млн. В середине 2017 года Глобальный фонд утвердил продление гранта для Украины на финансирование программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом на 2018-2020 годы, в сумме $135 млн.

Теги: #цоз #туберкулез #украина #вич
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