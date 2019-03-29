Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

Украинские врачи получили возможность пользоваться украинским переводом клинических руководств на основе доказательной медицины, предоставленных Министерству здравоохранения Украины финским медико-научным обществом Duodecim Medical Publications Ltd (Duodecim), специализирующемся на комплексных решениях в сфере доказательной медицины.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, подписанный ведомством договор с Duodecim сделал возможным доступ в онлайн-режиме для зарегистрированных пользователей более чем к 900 клинических протоколов на английском языке.

Клинические руководства Duodecim могут ориентировать врача по диагнозу (например, "Гипертензия: обследование и стартовое лечение"), симптомам ("кровохарканье", "одышка") или ситуации ("Дети и домашнее насилие"). Кроме того, руководства посвящены таким общим темам как вакцинация, паллиативная терапия, раннее выявление онкологических заболеваний, особенности общения врача с пациентами в различных клинических случаях.

Руководства базируются на результатах научных исследований с высоким уровнем доказательности и будут регулярно обновляться.