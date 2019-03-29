Медицина

13:40 29.03.2019

Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

1 мин читать
Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

Украинские врачи получили возможность пользоваться украинским переводом клинических руководств на основе доказательной медицины, предоставленных Министерству здравоохранения Украины финским медико-научным обществом Duodecim Medical Publications Ltd (Duodecim), специализирующемся на комплексных решениях в сфере доказательной медицины.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, подписанный ведомством договор с Duodecim сделал возможным доступ в онлайн-режиме для зарегистрированных пользователей более чем к 900 клинических протоколов на английском языке.

Клинические руководства Duodecim могут ориентировать врача по диагнозу (например, "Гипертензия: обследование и стартовое лечение"), симптомам ("кровохарканье", "одышка") или ситуации ("Дети и домашнее насилие"). Кроме того, руководства посвящены таким общим темам как вакцинация, паллиативная терапия, раннее выявление онкологических заболеваний, особенности общения врача с пациентами в различных клинических случаях.

Руководства базируются на результатах научных исследований с высоким уровнем доказательности и будут регулярно обновляться.

Теги: #медреформа #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 29.03.2019
В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

13:39 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

13:34 29.03.2019
В Украину в выходные придет потепление

В Украину в выходные придет потепление

13:26 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:08 29.03.2019
Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

13:05 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

13:01 29.03.2019
Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

12:54 29.03.2019
Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

12:45 29.03.2019
Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет

Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет

12:23 29.03.2019
Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

ГП "МЗУ" на торгах снизило цены закупок лексредств до 34% по сравнению с региональными закупками

Первичная медпомощь в апреле полностью перейдет на финансирование "деньги идут за пациентом " - Минздрав

Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

С начала года в Харьковской области зафиксировано 49 вспышек кори, заболело около 1,5 тыс. человек

Маркетинговая непривлекательность украинского фармрынка снижает интерес международной фармы к клинисследованиям – мнение

Главврачи 7 областных департаментов здравоохранения прошли обучение по программе "Leaders for Health"

Кабмин упростил процедуру госрегистрации лексредств

В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, с начала эпидсезона – 54 украинца

Украина остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА