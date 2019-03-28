Медицина

16:59 28.03.2019

Маркетинговая непривлекательность украинского фармрынка снижает интерес международной фармы к клинисследованиям – мнение

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Маркетинговая непривлекательность украинского фармрынка снижает интерес международной фармы к клинисследованиям – мнение

Маркетинговая непривлекательность украинского фармацевтического рынка снижает интерес международных фармацевтических компаний к проведению в стране клинических испытаний лекарственных средств, считает директор компании Pharmaxi Юрий Лебедь.

"Основные преграды для участия Украины в международных клинических испытаниях лекарственных средств связаны с тем, что рынок страны неперспективен с маркетинговой точки зрения для международных компаний", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, еще одним фактором падения интереса к клиниспытаниям в Украине является недостаточная техническая оснащенность больниц и доступность сертифицированных лабораторных методик.

Кроме того, по оценке Ю.Лебедя, дополнительным фактором недостаточного интереса международной фармы к клинисследованиям в Украине "является слабая активность врачей в плане проведения научных работ и подготовки публикаций для международных научных изданий".

"Клиническое исследование – это проект очень близкий к научному методу и для спонсора важен авторитет врача как ученого", - сказал он.

Вместе с тем Ю.Лебедь отметил, что не все препятствующие факторы могут быть устранены в среднесрочной перспективе. Тем не менее, определил он, о для ускорения роста привлекательности Украины в сфере клинисследований необходимо предпринять несколько мер.

В частности, по его словам, нужно упростить прохождение таможенных процедур для ввоза препаратов и материалов, обнулить ставки налогов при ввозе на территорию Украины, ускорить и упростить процедуры рассмотрения материалов клинического исследования регуляторными органами, организовать обучающие программы для врачей для ознакомления с практиками и процедурами клинических исследований, а также ввести в программу обучения студентов медицинских вузов курс, посвященный клиническим исследованиям.

Среди преимуществ Украины в сфере клинисследований, по словам Ю.Лебедя, традиционно являются три фактора: большая страна большим количеством населения, централизованная система здравоохранения, позволяющая обеспечить быстрый поиск пациентов с определенной патологией, гармонизированное законодательство и понимание врачами международного стандарта GCP, а также более низкая стоимость исследований.

"Фармкомпания, которая выбирает страны для проведения клинического исследования, принимает решение, основываясь на многих факторах: распространенность данной патологии в стране, доступность необходимых методик, скорость получения одобрения на проведение исследования и простота регуляторных процедур, наличие опытных исследовательских центров и прочее. Также принимается во внимание, может ли затем данная страна быть перспективным рынком в том случае, если препарат будет зарегистрирован в будущем. Окончательное решение о том, придет ли исследование в страну, принимается, основываясь на анализе всех преимуществ и недостатков", - сказал он.

Ю.Лебедь также подчеркнул, что клинические испытания опасных для здоровья лекарств не могут проводиться в Украине. Безопасность клиниспытаний гарантируется соответствием украинской нормативной базы законодательству ЕС и США.

"Если исследование или препарат является опасным для здоровья, такое исследование в Украине просто не может быть начато - за этим строго следит Государственный экспертный центр", - сказал он.

Кроме того, Ю.Лебедь отметил, что в рамках исследования весь комплект обследований и препаратов для пациента является абсолютно бесплатным.

"Это особенно важно в случае онкологической патологии, когда курс лечения обходится в десятки тысяч евро в месяц и многие пациенты просто не могут себе это позволить", - сказал он.

"Многие страны хорошо понимают важность привлечения клинических исследований, ведь это - зарубежные инвестиции, новые технологии и рабочие места. Конкуренция растет, в борьбу включаются страны Азии и Южной Америки. В Украине есть все базовые условия, чтобы включиться в эту конкуренцию, стать привлекательной для клинических исследований и передового опыта в лечении самых разных патологий", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, по состоянию на начало 2019 года в настоящее время в Украине проводилось около 200 клинических исследований. При этом за последние два года тенденция к сокращению количества клинисследований приостановилась.

В сентябре 2018 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект (№4074) об открытии доступа к результатам доклинического изучения и клинических исследований лекарственных средств.

Теги: #лекарства #фармрынок #клиниспытания
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