Медицина

17:18 27.03.2019

Кабмин упростил процедуру госрегистрации лексредств

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Кабмин упростил процедуру госрегистрации лексредств

Кабинет министров Украины в среду внес изменения в постановление №374 от 26 мая 2005 года "Об утверждении порядка госрегистрации лексредств".

Согласно тексту документа, обнародованному на ведомственном сайте, правительство упростило процедуру госрегистрации (перерегистрации) лекарственных средств, в частности по предоставлению доступа к результатам их клинических исследований и обязало Министерство здравоохранения обнародовать все результаты доклинического изучения и клинических исследований лексредств.

Кроме этого, правительство продлило действие регистрационных удостоверений лексредств, подлежащих закупке международными организациями за средства госбюджета. Кабмин также устранил принцип двойного регулирования относительно предоставления документа GMP для перерегистрации.

Эти изменения позволят обеспечить свободный доступ к информации о препарате и устранить риски, связанные с перебоями в поставках лексредств из-за задержки госрегистрации, вызванной периодом обновления выводов GMP.

Теги: #лекарства #медреформа #госрегистрация #украина #кабмин
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