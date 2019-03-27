Медицина

11:03 27.03.2019

В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, с начала эпидсезона – 54 украинца

1 мин читать
В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, с начала эпидсезона – 54 украинца

В Украине за неделю 18-24 марта 2019 года зарегистрировано три летальных случая вследствие гриппа, с начала текущего эпидемического сезона от гриппа умерли 54 украинца, сообщает "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три – ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - ИФ). С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 54 украинцев, в частности 10 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сказано в сообщении.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150 тыс. 304 человека, 67,6% из которых – дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно; всего интенсивный показатель заболеваемости составил 390,4 на 100 тыс. населения, что на 24,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 87 образцов материалов у 31% получены положительные на грипп результаты, а в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 10 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 тыс. 536 человек.

Теги: #украина #эпидсезон #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 27.03.2019
Госстат подтвердил урожай зерновых на уровне 70 млн тонн – Минагропрод

Госстат подтвердил урожай зерновых на уровне 70 млн тонн – Минагропрод

10:38 27.03.2019
НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком

09:51 27.03.2019
Киеве днем ожидается мокрый снег

Киеве днем ожидается мокрый снег

09:48 27.03.2019
Черныш указал в е-декларации за 2018 год 615,2 тыс. грн доходов

Черныш указал в е-декларации за 2018 год 615,2 тыс. грн доходов

09:42 27.03.2019
ФСБ в Крыму проводит массовые обыски в домах крымскотатарских семей

ФСБ в Крыму проводит массовые обыски в домах крымскотатарских семей

08:39 27.03.2019
В пяти районах Киева будут организованы пункты проката инвентаря для водных видов спорта

В пяти районах Киева будут организованы пункты проката инвентаря для водных видов спорта

08:19 27.03.2019
На шахте "Покровская" в Донецкой области произошел пожар, эвакуировано 29 человек

На шахте "Покровская" в Донецкой области произошел пожар, эвакуировано 29 человек

08:01 27.03.2019
На Днепропетровщине проверят региональную систему оповещения

На Днепропетровщине проверят региональную систему оповещения

07:47 27.03.2019
Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

Курсанты института ВМС Украины проходят стажировку на минном тральщике НАТО

07:18 27.03.2019
Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

Боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 23 раз за сутки, один военный ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

ГП "МЗУ" на торгах снизило цены закупок лексредств до 34% по сравнению с региональными закупками

Первичная медпомощь в апреле полностью перейдет на финансирование "деньги идут за пациентом " - Минздрав

Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Правительство США поддерживает Украину в реформировании системы здравоохранения

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

Около 99% медучреждений первички подписали договоры с НСЗУ

Супрун указала в е-декларации за 2018 год 354 тыс. грн доходов

Cушкевич выступает за создание служб перевозки людей с инвалидностью в больших городах Украины

Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА