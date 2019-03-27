В Украине на прошлой неделе от гриппа умерли три человека, с начала эпидсезона – 54 украинца

В Украине за неделю 18-24 марта 2019 года зарегистрировано три летальных случая вследствие гриппа, с начала текущего эпидемического сезона от гриппа умерли 54 украинца, сообщает "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три – ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - ИФ). С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 54 украинцев, в частности 10 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сказано в сообщении.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150 тыс. 304 человека, 67,6% из которых – дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно; всего интенсивный показатель заболеваемости составил 390,4 на 100 тыс. населения, что на 24,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 87 образцов материалов у 31% получены положительные на грипп результаты, а в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 10 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 тыс. 536 человек.