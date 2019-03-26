Украина остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм"

Украина по итогам января-февраля 2019 года остается в пятерке основных рынков литовской фармкомпании "Олайнфарм".

Как сообщается в отчете компании, за два месяца 2019 года продажи в Украине составили 11% консолидированных продаж "Олайнфарм".

Всего в январе-феврале 2019 года продажи "Олайнфарм" в Украине выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до EUR2,681 млн.

Общие продажи "Олайнфарм" за два месяца 2019 года выросли на 20% - до EUR 23,859 млн.

При этом основные рынки сбыта группы "Олайнфарм", по-прежнему, составляют Латвия (доля 27%), Россия (доля 26%), Беларусь (15%) и Украина (10%). Другие основные рынки сбыта включают Казахстан, Узбекистан, Германию, Нидерланды, Японию, Канаду и Польшу.

Наиболее быстрый рост продаж в январе-феврале 2019 года был достигнут в Нидерландах, где продажи выросли на 190% по сравнению с 2018 годом, и в Польше, где продажи выросли на 45%. Вместе с тем, за этот период сократились продажи в Узбекистан (на 7%).

Продукция Olainfarm Group в январе-феврале продавалась в 40 странах мира.

Компания была основана в 1972 году как госпредприятие "Олайнский химико-фармацевтический завод", который специализировался на производстве фармацевтических субстанций.