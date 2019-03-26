Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

Киев до конца 2020 года проведет реконструкцию здания на просп. Свободы, 22-А в Подольском районе Киева под отделение экстренной (скорой) медицинской помощи №7.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадинстрации (КГГА), заказчиком работ определено КП "Инженерный центр", которому поручено в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительные организации для выполнения работ.

Средства на проведение работ предусмотрены в Программе экономического и социального развития Киева на 2018-2020 гг.

Проектную документацию "Инженерный центр" разработает и утвердит до конца 2019 года.

При заключении договора подряда на выполнение работ заказчик обязан предусмотреть условия по предоставлению подрядчиком гарантии качества выполненных работ, установить гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет. В договорах также будут предусмотрено безусловный возврат средств в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполнения работ.

Как отмечают в КГГА, в настоящее время отделение экстренной (скорой) медицинской помощи №7 располагается в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Подольского района". При этом площади, которые арендует отделение экстренной (скорой) медицинской помощи №7, не обеспечивают технологические и санитарно-гигиенических требования отделения, не позволяют создать необходимую материально-техническую базу и разместить достаточное количество бригад экстренной (скорой) медицинской помощи.

Здание на просп. Свободы, 22-А построено в 1964 году. Его капитальный ремонт в течение всего периода эксплуатации не проводился.

В рамках работ планируется достроить помещения гаража для хранения автомобилей скорой медицинской помощи.