Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Министерство здравоохранения Украины и Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках украино-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" подписали меморандум о сотрудничестве на 10 лет.

Как сообщается на сайте Минздрава, целью проекта является помощь врачам первичного звена, медсестрам и менеджерам медицинских учреждений в обучении и предоставлении лучшей медицинской помощи своим пациентам.

И.о.министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что внедрение проекта повысит качество оказания первичной помощи.

"Врачи первичного звена и медсестры - это один из основных приоритетов для трансформации здравоохранения. Нам важна ваша поддержка, а проект, рассчитанный на 10 лет, поможет осуществить последовательные и институциональные изменения. Это не только повысит качество оказания первичной помощи, но и положительно повлияет на отношения пациента и врача", - процитировала пресс-служба У.Супрун.

Сотрудничество начнется с усиления институциональной способности украинских заведений высшего образования – в шести заведениях в течение двух лет будут открываться и оснащаться симуляционные центры.

Проект реализуется Швейцарским институтом тропического и общественного здоровья (Swiss TPH) и финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).