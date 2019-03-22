Медицина

16:40 22.03.2019

Супрун указала в е-декларации за 2018 год 354 тыс. грн доходов

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Супрун указала в е-декларации за 2018 год 354 тыс. грн доходов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун подала декларацию об имуществе и доходах за 2018 год, в которой задекларировала 353 тыс 983 гривень доходов за минувший год, полностью состоящих из ее заработной платы.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, на банковских счетах У.Супрун в Украине размещено 46 тыс 315 гривень, у мужа – 31 тыс 143 гривень.

Также совместно с мужем у нее в Citibank NA (США) размещено $12 тыс 412.

Кроме того, $2 млн 665 тыс 377 у них размещено на счетах в Fidelity Brokerage Services LLC (США), а у У.Супрун на пенсионном счете в Fidelity Brokerage Services LLC размещено еще $509 тыс 579.

У.Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м.

В 2018 году и.о. министра потратила $1 тыс 670 на добровольное страхование за границей.

Теги: #супрун #декларация
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