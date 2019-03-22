Cушкевич выступает за создание служб перевозки людей с инвалидностью в больших городах Украины

Руководитель Всеукраинской организации людей с инвалидностью, уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич выступает за создание служб перевозки людей с инвалидностью на областные центры в больших городах Украины.

"Я бы хотел обратиться к руководителям областных центров и больших городов. Давайте мы подумаем, что правительство делает с территориальными громадами, и распространим эту инициативу на уровень больших городов также. Создавайте эти Службы перевозки людей с инвалидностью", - сказал В.Сушкевич в ходе церемонии передачи представителям территориальных громад специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что решением правительства предусмотрено, что автобусы получают территориальные громады, города и поселки, которые создают такие Службы, кроме областных центров и городов областного значения.

Как сообщалось, в марте 2018 года Кабмин предусмотрел механизм стимулирования территориальных громад к созданию Служб перевозки людей с инвалидностью.