Фармпроизводитель "Фармак" в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

Украинский фармпроизводитель ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн, сообщила компания системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Итоги работы предприятия акционеры ПАО планируют обсудить на очередном годовом общем собрании 25 апреля.

Активы компании за год возросли на 22,7% - до 5,66 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 29,91% по сравнению с 2016 годом - до 839,09 млн грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.