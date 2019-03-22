ГП "МЗУ" на торгах снизило цены закупок лексредств до 34% по сравнению с региональными закупками

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) по итогам первых торгов снизило цены закупок лекарственных средств, препаратов, медоборудования и услуг до 34% по сравнению с региональными закупками, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, по одной из позиций была получена цена, ставшая не только самой низкой в электронной системе торгов ProZorro, но и ниже цены закупки такой же позиции международными организациями.

На одной из позиций экономический эффект составил 1,477 млн грн по сравнению с ожидаемой стоимостью.

Как отмечают в министерстве, такой результат еще раз подтверждает необходимость внедрения рамочных соглашений и консолидации объемов закупки медтоваров с передачей функции по закупкам местных заказчиков закупочной организации.

Замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина подчеркнула, что МЗУ учло примеры успешных подходов к закупкам от международных организаций и в настоящее время столь же эффективно закупает лекарства.

"Международные организации установили высокий уровень эффективности закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Благодаря этому Украина сэкономила миллиарды гривень. Нам удалось обеспечить жизненно необходимыми лекарствами большее количество пациентов. Сейчас делаем все, чтобы ГП "Медицинские закупки Украины", работая через ProZorro, перенимало успешные подходы и осуществляло закупки лекарств на том же уровне эффективности. Первые закупки за средства Глобального фонда подтверждают: это уже происходит сейчас", - процитировала пресс-служба О.Стефанишину.

Как сообщалось, МЗУ в конце января объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Тендеры, объявленные в январе 2019 года, стали первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие должно также применить новые инструменты закупок, в частности электронные каталоги, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

МЗУ получит статус центральной закупочной организации, начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.