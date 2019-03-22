Тема медреформы наиболее приоритетная из реформ в стране- Порошенко

Тема реформирования системы здравоохранения является самой приоритетной для Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме "Школа семейного врача" в Киеве в пятницу.

По его словам, в частности, основным направлением реформы стала первичная медпомощь.

"Именно на первичке закладывается 80% успеха системы здравоохранения. Именно поэтому реформирование системы здравоохранения началось с первичной медпомощи",- констатировал глава государства.

Как отметил П.Порошенко, позитивные изменения наблюдаются везде, где есть громады.

"Эти изменения - для пациента, это свободный доступ к качественным услугам, а для врача это - новая ответственность. С внедрением новой системы медицины меняются отношения между пациентом и врачом", - сказал он.

По словам президента, есть ключевые моменты, нуждаются в особом внимании, в частности, это сельская медицина - ведь треть населения проживает в сельской местности.

"В сельской медицине есть особенность: низкие доходы и пенсионный возраст пациентов, что создает риск высокой смертности. Поэтому вследствие решительных действий нашей команды, когда мы вернули в госбюджет $2 млрд (вырученные вследствие спецконфискации – ИФ), среди приоритетов использования этих средств - армия и сельская медицина", - отметил П.Порошенко.