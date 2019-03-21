Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения Украины вскоре вынесет на рассмотрение Кабинета министров Стратегию преодоления и противодействия ВИЧ-инфекции, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года, сообщил первый заместитель директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, вскоре в Украине начнут эффективно лечить мультирезистентные формы туберкулеза. "Вчера ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – ИФ) выпустила новые клинические рекомендации по лечению мультирезистентного туберкулеза, нечувствительного к антибиотикам первого ряда. После выпуска этих рекомендаций Минздрав официально утвердит протокол, полностью отображающий все требования ВОЗ. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время Украина перейдет на лечение мультирезистентных форм туберкулеза, которые до этого времени не лечились в стране эффективно",- сказал В.Ляшко.

Он также подчеркнул, что единственным препятствием в этом вопросе являются парламентарии, которые до сих пор не проголосовали за Программу противодействия туберкулезу до 2021 года.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что правительство делает все возможное для помощи больным туберкулезом. "Правительство делает все, чтобы пациенты имели доступ к лечению. Однако необходимо обеспечить их не только лекарствами, но и социальными услугами, которые предоставляются пациентам с туберкулезом. В этом нам помогают общественные организации, и мы впервые можем платить за эти услуги через ЦОЗ", - сказала она.